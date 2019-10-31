طريقة عمل الفستقية

بمناسبة اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ونظرًا لارتفاع أسعار حلويات المولد، يقدم موقع "هن" طريقة تحضير الفستقية في المنزل. مقادير الفستقية 150 جرام سكر. 75 جرام عسل جلوكوز. 25 مل ماء. ملعقه ماء زهر. ملعقه ماء فانيليا. 5 جرام ملح ليمون. 200 جرام فسدق محمص ساخن. Advertisements ورق سيلكون. (يمكن استبداله بزيت) طريقة تحضير الفستقية ضعي الفستق في صنية وأدخليه الفرن ليسخن. ضعي السكروعسل الجلوكوز والماء وماء الزهر وفانيليا وملح ليمون في إناء على النار وقلبيهم، واتركي الخليط لمدة 20 دقيقة. ادهني الصاج بالزيت، وضيفي الفستق والعسل وقلبيهم مع بعض. افردي الفستق بالنشابة حتى يصبح سمكه رفيع. اتركيه حتى يبرد، ثم قطعيه، وقدميه.

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