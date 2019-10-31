"عملت نفسها حامل".. حيلة سيدة للهروب من دفع الرسوم بالمطار

لا تتوقف الحيل التي يقوم بها المسافرون بالطائرات من كل مكان في العالم لتخفيف الحمولة، لأنه كلما زادت الحمولة للشخص الواحد، زادت معه رسوم السفر وهو ما لجأت إليه سيدة إسبانية تدعى "ريبيكا أندروز".
كانت تقف في الطابور منتظرة التفتيش وخصرها ممتلئ، تبدو وكأنها حامل، ولكن حقيقة الأمر أنها وضعت حزاما وهميا لتبدو حاملا وهي لم تكن كذلك.
بمجرد وقوفها في الطابور انزلق اللاب توب من حزامها، وهو ما أدى لكشفها أمام الجميع، فقد تبين أن حملها مجرد حيلة كي تفلت من دفع رسوم إضافية على حقائبها.
رغم ذلك لم تشعر أندروز بالحرج من كشف حيلتها إلى وصفتها بالكسولة، وإنما شعرت أنه كان يجب عليها خلق قصة احتياطية في حالة كشف أمرها، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تسافر فيها بتلك الحيلة فقد اعتادت أن تضع طبقات من الملابس حول خصرها لتبدو وكأنها حامل وتتجنب الحمولة الزائدة.
واضطرت أندروز لدفع 60 دولارا، بينما كانت تسافر في طيران داخلي أسترالي بحسب موقع "سي إن إن".
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