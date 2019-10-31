رئيس جمعية زوجات ضباط الشرطة تكشف تفاصيل إنشاء مجمع خيري جديد

وجهت الدكتورة رشا كامل، رئيس مجلس إدارة جمعية زوجات ضباط الشرطة، الشكر والتقدير للدكتورة نجوى والدة الشهيد طارق أسامة، والتي فاجأتها بقرارها بالتبرع بفدان أرض بالريف الأوروبي لعمل مشروع خيري يضم دورا للمسنين والأيتام. وأضافت كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أنها ستعمل على تدشين مجمع خيري متكامل من دار مسنين ودار للأطفال المعاقين عقب استلامها لقطعة الأرض، ستبدأ في أول بنية أساسية للمشروع. وأوضحت كامل أن المجمع سيحمل اسم "شهداء الشرطة والقوات المسلحة"، وستضم الواجهة صور الشهداء الأبطال من الجيش والشرطة يتوسطها صورة الرئيس الشهيد محمد أنور السادات.

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