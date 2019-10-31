الحكم بسجن أسترالي لمدة 36 عاما لقتله طالبة فلسطينية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة في مدينة ملبورن الأسترالية، بالسجن 36 عاما على شاب أسترالي، اسمه Codey Herrmann يبلغ من العمر 21 عاماً، لاعتدائه خلال يناير الماضي على طالبة فلسطينية.

وبحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن الطالبة كانت تدرس في “جامعة لاتروب” بملبورن ثم قتلها وأشعل النار فيها بعد أن فقدت وعيها من ضربه على رأسها لإخفاء تفاصيل ما فعل، إلا أنه اعترف حين اعتقلوه بعد 4 أيام بجريمته المزدوجة.

تحقيقات الشرطة كشفت أن آية مصاروة، المولودة في مدينة باقة الغربية، توفيت بعد إصابتها بالرأس وعانت من صدمة شديدة حين هاجمها هيرمان بعد وقت قصير من نزولها من القطار الكهربائي في منطقة قريبة من حيث يقيم، وتقيم هي أيضاً فيها، وقرب المحطة ترك جثتها.

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الواقعة أحدثت صدمة في ملبورن التي وصل والدها سعيد مصاروة ونقل جثمانها إلى مسقط رأسها، بعد أن طلب من وسائل الإعلام المحلية أن تكتب اسمها كما هو بجواز سفرها حتى يتبين أنها فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية.

آية مصاروة، البالغة 21 سنة، كانت تتحدث إلى شقيقتها عبر الهاتف لحظة هاجمها هيرمان بعد منتصف الليل خلال عودتها من مشاهدة عرض كوميدي في المدينة، وصورت مشاهده كاميرا مراقبة عامة قرب المحطة، وبعد ساعات من اعتدائه عليها وقتلها عثر مارة عند الفجر على جثتها بين شجيرات قرب محطة القطار القريبة بدورها من الجامعة التي كانت تكمل فيها عاماً دراسياً في إطار برنامج لتبادل الطلاب.

شقيقة الفتاة سمعت صوت الهاتف الذي كانت تتحدث عبره إليها وهو يسقط على الأرض، لحظة هاجمها مغتصبها، واتصلت شقيقها بالشرطة التي عثر أفرادها على قبعة سوداء مكتوب عليها 1986 وقميص رمادي قرب مسرح الجريمة.

وحين وصل خبر ما حدث إلى عم لها في إسرائيل ذكر لصحيفة “هآرتس” أنها كانت طالبة ممتازة ومحبة للحياة ولم تكن في بلد خطير على الإطلاق كما قال.