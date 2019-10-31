طريقة عمل الجوزية

"الجوزية" من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

قدمت الشيف سالي فؤاد خلال برنامجها "حلو وحادق" على "cbc سفرة"، طريقة جديدة وسهلة واقتصادية لتحضير حلوى الجوزية، بدلا من الطرق التقليدية والمعروفة.

مقادير الجوزية

نشا

سكر

دقيق

فانيليا

زبدة

بيضة

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طريقة تحضير الجوزية

- خلط السكر والزبدة داخل خلاط كهربائي.

- إضافة الفانيليا والبيض، ثم النشا والدقيق، والاستمرار في الخفق حتى الحصول على عجين ناعم.

- تقطيع العجين على شكل كرات صغيرة الحجم.

- وضع الكرات بمكينة صنع الجوزية لتسويتها.

- حشو الجوزية بشيكولاتة الدهن أو باللبن المكثف مع لصق كل نصفين ببعضهما ثم التقديم.