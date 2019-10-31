الانهيار العصبي.. أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

يتعرض كل شخص في حياته لمجموعة من الضغوط العصبية سواء في عمله أو حياته الشخصية، ويستخدم مصطلح الانهيار العصبي لوصف فترة من الضيق النفسي، وخلال هذه الفترة لا يمكن للشخص العمل في حياته اليومية، وفقًا لموقع "Daily Medical"

أعراض الانهيار العصبى

الاكتئاب

مثل فقدان الأمل وأفكار الانتحار أو إيذاء النفس.

القلق مع ارتفاع ضغط الدم، والعضلات المتوترة، والدوخة ، واضطراب في المعدة، الرعشة والرجفة.

تقلبات المزاج الحادة

أو انفجارات غير المبررة.

نوبات الهلع والذعر

والتي تشمل ألم في الصدر، انفصال عن الواقع والنفس، والخوف الشديد، وصعوبة في التنفس.

جنون الارتياب

مثل الاعتقاد أن شخص يراقبك أو يطاردك.

اضطرابات النوم.

سوء التغذية.

الانعزال في المنزل.

أسباب الانهيار العصبى

استمرار الإجهاد.

وقوع حدث صادم مؤخرا، مثل وفاة في الأسرة.

أزمات مالية خطيرة، مثل عدم القدرة على سداد قرض أو رهن.

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تغيير كبير في الحياة، مثل الطلاق.

ضعف النوم والاسترخاء.

التاريخ الشخصي من اضطرابات القلق.

التاريخ العائلي من اضطرابات القلق.

الإصابة بمرض يجعل حياة المريض اليومية صعبة الإدارة.

علاج الانهيار العصبي

تنفس بعمق و عد إلى الوراء من 10 عندما تشعر بالقلق أو الضغط.

تجنب تناول الكافيين والكحوليات.

اتبع النظام الغذائي الصحي الذي يرفع من معدلات السيروتونين في جسمك.

وضع روتين للنوم الذي يساعدك على النوم بشكل جيد، وهذا قد يكون أخذ حمام دافئ، وإيقاف استخدام الأجهزة الإلكترونية، أو قراءة كتاب قبل النوم.