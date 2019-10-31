قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل الحمصية، وذلك من خلال برنامجها "حلو وحادق" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلوى الأساسية في المولد النبوي الشريف. مقادير عمل الحمصية 2 كوب حمص 200 جرام سكر ناعم 30 جرام ماء Advertisements ملعقة كبيرة عسل أبيض عصرة نصف ليمونة طريقة عمل الحمصية يذوب السكر مع الماء على النار ثم تضاف عصرة الليمونة مع الاستمرار في التقليب. يضاف العسل ونقلب حتى يذوب ثم نرفع الخليط من على النار. يضاف الحمص ونقلب جيدًا ثم نضع الخليط على سطح سيلكون أو كيس نايلون مدهون بالزيت ويشكل ويقدم.

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