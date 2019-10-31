الكرياتين للشعر.. الأضرار والفوائد

علاج الكيراتين هو منتج تجميلي يستخدم لتنعيم الشعر. يطلق عليه أيضًا علاج الكيراتين البرازيلي، منتجات علاج الشعري بالكيراتين تجعل الشعر مجعد أو متموج بشكل طبيعي وأكثر سلاسة.

بعض المنتجات أيضا تزيل تجعد الشعر وتحسن اللون وتلمع وتجعل الشعر يبدو أكثر صحة.

يمكن أن يأتي هذا العلاج أيضًا مع بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، بحسب موقع "هيلث لاين".

أضرار الكرياتين

الكيراتين هو نوع طبيعي من البروتين في بشرتك وشعرك وأظافرك. هذا البروتين يشكل الألياف التي تجعلها قوية.

الكيراتين المستخدم في علاجات الجمال عادة ما تكون من هذه الأجزاء الحيوانية. في حين أنه بروتين طبيعي، يتم تصنيع هذه المنتجات مع العديد من المكونات المضافة الأخرى. تحتوي علاجات الكيراتين عادة على مادة كيميائية تسمى الفورمالديهايد.

تحذر جمعية السرطان الأمريكية من أن الفورمالديهايد مادة مسرطنة معروفة. هذا يعني أنه قد يسبب السرطان أو يساعد على نمو السرطان. المنتجات مع هذه المادة الكيميائية إطلاق غاز الفورمالديهايد في الهواء. قد يؤدي الفورمالديهايد أيضًا إلى آثار جانبية صحية أخرى.

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فوائد الكرياتين

الأشخاص الذين يستخدمون علاجات الكيراتين على شعرهم يبلغون عن بعض الفوائد. تعتمد النتائج على نوع الشعر وملمسه. كما أنها تختلف تبعًا لمدى صحة شعرك لتبدأ وكم هي سميكة. قد تعطي أنواع مختلفة من علاجات الكيراتين نتائج مختلفة.

العلاج بالكيراتين يعمل بواسطة:

يعمل على تجانس الشعر.

ملء الفجوات في البروتينات في بصيلات الشعر.

مساعدة الشعر على أن يبدو أكثر سمكا وسلاسة.

يجعل الشعر تبدو لامعا وأكثر استقامة في المظهر.

يجعل شعرك أكثر نعومة.