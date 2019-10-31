محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
هل تَودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في الألبوم المرفق بالأعلى.. حظ سعيد
الحمل:
ترفض هذه الفترة الدخول في قصة حب أو الزواج، ويرجع السبب في ذلك إلى كثرة التجارب الفاشلة التي مررتِ بها
الثور:
لديك قدرة رائعة على تغير حياتك للأفضل خاصة على الصعيد المهني، حاول استغلال ذلك قدر الإمكان.
الجوزاء:
تمر بفترة من التغير، وتحتاج لعدة أشهر لفهم كيف يؤثر هذا التغيير عليك، سوف تشعر بأنك بحاجه ماسة للتحرر من القيود والملل الذي تشعر بهم منذ فترة طويلة.
السرطان:
يوم ملئ بالطاقة الإيجابية، حاول الاستمتاع مع العائلة والأصدقاء قدر الإمكان، أما على الصعيد المهني عليك التفكير في تغير عملك.
الأسد:
تمر بفترة تغير للأفضل تستمر لسبعة أشهر، وينتظرك مستقبل مشرق، حاول استغلال ذلك، والتفكير جيدًا قبل اتخاذ قرارات هامة.
العذراء:
فترة رائعة على الصعيد المهني، وقد تدخل في قصة حب جديدة، وتقضى أوقات مميزة مع شريك الحياة.
الميزان:
يحدث تطور كبير على الصعيد المادي خاصة خلال الشهور القادمة، حاول التفكير جيدًا في مشاريع جديدة لزيادة دخلك المادي.
العقرب
لفهم التحول الكبير الذي يسيطر على حياتك في جميع المجالات عليك التفكير جيدًا دون السماح لمشاعرك بأن تقودك
القوس
لديك رغبة في التخلص من الملل المسيطر عليك وتغير حياتك للأفضل خاصة على الصعيد المهني.
الجدي
يدخل شخص جديد حياتك، وتحدث أشياء رائعة وخاصة على الصعيد العاطفي.
الدلو:
تشعر برغبة في السفر وتغير حياتك وبالفعل تتمكن من فعل ذلك، وتشعر بصعوبة في العودة للروتين والملل.
الحوت:
تشعر بالملل والرغبة في التغير خاصة على الصعيد العاطفي، إذ كنت تشعر أنك في علاقة تقليدية فلماذا لا تحرر نفسك.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك اليوم وتوقعات الأبراج 31-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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