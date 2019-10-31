تعرفِ على أحدث اتجاهات مكياج العيون لهذا الشتاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

تبحث كثير من الفتيات عن مواكبة أحدث صيحات مستحضرات التجميل، خاصة مكياج العيون المميز بسحر خاص، للظهور بشكل معاصر وأنيق ينبض بالحيوية والأنوثة.

ويستعرض لكِ "الخليج 365" في النقاط التالية الأحدث في صيحات مكياج العيون من على منصات عروض الأزياء العالمية لخريف وشتاء 2019-2020، وفقًا لمجلة "vogue".

- Arty eyelashes

تصدرت رموش الـ Arty eyelashes منصات الموضة العالمية بقوة لهذا الموسم، وهي الرموش الملتصقة المغطاة بطبقات سميكة من الماسكارا، مع خطوط الكحل العريضة الحادة المستوحاة من حقبة الستينات.

- الحواجب العريضة الداكنة أو الشقراء للغاية

ظهرت الحواجب هذا الموسم إما جريئة باللون الأسود ومبالغ فيها أو وجعلها شقراء تمامًا. وطغت تلك الصيحة على منصات شانيل، وبرادا، وفالنتينو، وأيضاً بربري، وجيفنشي، وإمبوريو أرماني، وألكساندر ماكوين، وتوم براون.

- ظلال العين اللامعة

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جاءت ظلال العيون اللامعة من حقبة السبعينات لتتربع على عرش أحدث صيحات التجميل، وظهر على منصات عروض أزياء Philip Lim, Ashish, Tomo Koizumi, Rodarte, Dries Van Noten.

- صيحة الـ The punk look

صيحة The punk look مستوحاة من عين القط بمزيد من اللمسات الجريئة و المثيرة، وهي رسم الإيلينر للأعلى بزيل طويل وحاد، ظهرت تلك الصيحة على منصات ميسوني، لويس فويتون، سانت لوران، وأيضًا في بروينزا شولر، وجيل ساندر، ماكس مارا.

- The smoky eye

تألقت النجمات بصيحة الـ The smoky eye لخريف/ شتاء 2019-2020، حيث مزجوا ببراعة بين الأناقة والكلاسيكية، وتم تعزيز نعومة البشرة بالكحل، وتم ترك البشرة طبيعية، وتقييد الشعر مرة أخرى لتضاعف التأثير.

ظهرت تلك الصيحة على منصات هيرميس، التوزارا، توم فورد.