فيديو.. منى زكي تروي موقفًا مع ابنتها خلال فترة مراهقتها: "حسيت إني هظلمها"

"بالهداوة مش بالقساوة" الحملة التي دشنتها منظمة اليونيسيف، شاركت فيها الفنانة منى زكي، وعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قدمت إحدى الحلقات التي تحدثت من خلالها عن التصرف مع ابنتها "لي لي" التي تعيش في مرحلة المراهقة.

فقالت "منى" إن ابنتها "لي لي" تعيش في مرحلة المراهقة، وكثيرًا ما تريد اتخاذ بعض القرارت، تراها بالغريبة بالنسبة لها كأم، فروت "منى" بأن ابنتها قررت أن تغير مدرستها التي تهتم بالدرجات العالية، والالتحاق بمدرسة أخرى تنمي مهاراتها الفنية في الرسم.

موضحة بأنها ظلت رافضة القرار طيلة عامين، لكنها وافقت في نهاية الأمر: "حسيت إني بظلمها.. وهي حست أن شخصيتها أكثر نضجًا وتفتحًا للحياة".

وكانت منى زكي، حضرت افتتاح ممر المشاهير في دبي برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي، الذي انعقد منذ أيام قليلة، كما أنها تنشغل حاليًا بتصوير فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا.