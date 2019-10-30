فيديو.. أحلام توضح سر خسارتها 20 كيلو من وزنها

خسرت الفنانة الإماراتية أحلام، الكثير من وزنها، وهو ما بدا واضحًا في جلسات التصوير التي خضعت لها.
وفي لقاء لها مع برنامج "Trending" المذاع على شبكة قناة "MBC"، أوضحت الفنانة الإماراتية أنها تتبع نظام غذائي قاسي حتى خسرت قرابة 20 كيلو من وزنها، حتى فقدت شهيتها لبعض المأكولات، قائلة: "الشوكولاتة مليش نفسي ليها.. ومحتاجة كمان أنزل 4 كيلو هيبقى شكلي حلو".
وعن جلسات التصوير التي تخضعت لها بعدسة محمد فيفيد، أوضح المصور أنه يحرص على إظهار أحلام بصورتها الطبيعية: "حركاتها طبيعية تتكلم وتضحك من قلبها الحلو".
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