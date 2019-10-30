"القومي للطفولة": 93% من الأطفال يتعرضون للعنف

قال خالد درويش، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّ 93% من الأطفال يتعرضون للعنف بداية من اللفظ السيئ وفقا لدراسة بحثية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأنّ 65% من الأطفال في عمر 13 و14 عاما يتعرضون للضرب.

وأضاف "درويش"، في كلمته بالمائدة المستديرة التي يعقدها الأعلى للإعلام، بالتعاون مع "يونيسف" اليوم، عن مواجهة العنف ضد الأطفال، أنّه وفقا للدراسة فإنّ 1 من كل 4 أطفال تعرض لتجربة مزعجة على الإنترنت، وواحد من كل 3 أطفال وقع ضحية للعنف من أقرانه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنّ التنمر قد يؤدي للانتحار، وأقل من 20% من الآباء أو القائمين على الرعاية على دراية بقانون الطفل.

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وكشفت الدراسة أنّ 11% من الفتيات المراهقات من 15 لـ19 عاما متزوجات أو سبق لهن الزواج، كما أنّ أكثر من 85% من السيدات في مصر في الفئة العمرية من 15 لـ49 عاما مختنات، و70% من الأهالي التي شملتهم الدراسة لا يعتبرون الضرب أو العقاب الجسدي وسيلة للتربية، ما يحتم البحث عن بديل.

ولفت "درويش" إلى أنّ الدراسة أوصت بتعزيز الجهود الوطنية للقضاء على العنف عبر برنامج وطني، وتوفير الدعم الكافي لتربية الأطفال دون عنف، موضحا أنّ الآثار التي يترتب عليها العنف أنّها تترك أثرًا نفسيًا على المدى البعيد، وقد تؤدي إلى إنسان غير سوي نفسيا وذهنيا، ويطلب منه أن يقود مجتمع.

وأوصت الدراسة بأن يكون هناك سياسة للحماية داخل المدارس وخدمات متخصصة للأطفال، الذين يتعرضون للعنف وملاحقة قانونية لمرتكبيه، فضلا عن نظام مركزي للبيانات.