"القومي للمرأة" ينفذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر

نفذ مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة المرحلة الثانية من مشروع "تطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، الممول من السفارة الصينية في أسوان، والذي يهدف إلى مساعدة المرأة على الدخول في مجال العمل الحر، وتمكينهن اقتصاديا حتى يصبحن أكثر فاعلية في المجتمع من خلال تقديم التدريب اللازم، وتقديم الإرشادات التمويلية اللازمة للمشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر التي تديرها وتمتلكها السيدات والفتيات، ما يعمل على تحسين مستوياتهن المعيشية هن وأسرهن، حيث إن الإعداد الجيد لصاحبات المشروعات وتأهيلهن وتدريبهن هو الذي يضمن إقامة مشروع منتج ومربح.

وشملت المرحلة الثانية ورشة عمل لـ 20 سيدة وفتاة بقصر ثقافة غرب أسوان بمحافظة أسوان تحت عنوان "صاحبات المشروعات يمضين قدما"، وهي تعتبر الجزء الثاني من تأهيل السيدات للمشروعات الصغيرة وسوق العمل، حيث قامت بالتدريب سمر محمود، مدرب معتمد من منظمة العمل الدولية عن برنامج الورشة.

كما نفذت عبير جداوي، صاحبة مشروع بدارة، جلسات إرشادية للمتدربات التي سبق أن جرى تدريبهن على إعداد منتجات من الخوص والعرجون، ومتابعة ما جرى إنتاجه من الدورة السابقة والاتفاق معهن على تصنيع عينات من منتجات الخوص والعرجون، وإرسالها لها ليتم بعد ذلك تصنيع كمية من هذه المنتجات للتصدير، وضمان دخل ثابت لهن.

وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من التدريب تضمنت ورشة عمل لمجموعة السيدات ذاتها في يونيو 2019 لتعليمهن كيفية عمل منتجات من الخوص والعرجون من المنزل، وبذلك تكون المتدربات حصلن على التدريب العملي والمهني والإداري والتسويقية وجاهزات لاقامة مشاريعهن.