الامارات | طبيب ألماني يقتلع أطول سن بشري..ماذا كان طوله؟

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ألماني يقتلع أطول سن بشري..ماذا كان طوله؟ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية نجاح طبيب ألماني في اقتلاع أطول سن بشري بلغ طوله 37.2 ميليمتر. ونجح الطبيب في اقتلاع السن بطريقة الصدفة بعد ان جاءه مريض يشتكي من ألم غريب في فمه ما اضطره لاقتلاعه.
وبحسب موقع "دوتشي فيلا" الألماني أنتظر الطبيب نحو عام كامل في تحضير الفحوصات اللازمة للسن وتقديم جميع الأوراق المطلوبة قبل تسجيلها رسميا بموسوعة "غينيس" كأكبر سن بشري.
وأشار لوكاس إلى أنه سيخصص مكانا بمكتبه لوضع الشهادة التي حصل عليها من "غينيس"، مضيفا أن "كل أطباء الأسنان حول العالم سيعلمون عن هذا" الحدث.
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