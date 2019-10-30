بأمر الطبيب.. هؤلاء ممنوعون من حلويات المولد منهم مرضى الضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان الصباغ:

تنتشر في الأسواق حاليًا، حلويات مولد النبوي الشريف، والتي يعشقها الجميع، لاحتوائها على المكسرات المفيدة، ولكن الإفراط منها يسبب أضرارًا، لذا فهناك بعض المرضى محظور عنهم تناولها.

يستعرض "الكونسلتو" في هذا التقرير، بعض المرضى المحظور عنهم تناول حلويات المولد، وفقًا لخبراء التغذية، الدكتور سيد حماد أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، والدكتور محمد سيد مسعود أستاذ التغذية، ومدير مركز معلومات الأمن الغذائي.

للمزيد عن هؤلاء ممنوعون من حلويات المولد منهم مرضى الضغط.. اضغط هنا