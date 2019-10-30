من غير صبّار ولا شطة.. دليلكِ لفطام طفلك بطريقة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

"الشطة والميكروكروم والصبار".. طرق شعبية شائعة اعتادت الجدات والأمهات استخدامها لفطام أطفالهن، غير عابئين بخطورتها النفسية والعضوية على صحتهم.. في السطور التالية نتعرف على خطورتها والطرق الصحيحة البديلة من الدكتور حازم علي، استشاري الرضاعة الطبيعية.

في البداية؛ حذر حازم الأمهات المرضعات من التوقف عن إرضاع الطفل وفطامه بشكل مفاجئ، مفضلًا إنهاء فترة الرضاعة الطبيعية بالتدريج حتى تصل إلى رضعة واحدة فقط قبل النوم، أو ترك الطفل يبتعد عن الرضاعة بإرادته بعد عامين.

وقال في تصريحات لمصراوي: يجب استبدال وجبة الرضاعة الطبيعية بالزجاجة، وتشجيعه على تناول الطعام من خلال مشاركة الطفل مع الأم في عملية طهي الطعام، أو تواجده مع الأب خلال شراء الطعام، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية بقاء الأم على تواصل جسدي مع طفلها بشكل كافٍ بعد فطامه من خلال احتضانه مثلاً أو تدليك جسمه أو اللعب معه.

لكن ما الأطعمة التي يجب اتباعها ضمن نظام غذائي خلال فترة الفطام؟

ويجيب عن ذلك الدكتور حازم المصري، إخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسات السمنة، بقوله هناك بعض الأطعمة التي يجب اتباعها ضمن غذاء الطفل، بداية من الشهر الرابع إلى الشهر السادس من عمره؛ للمحافظة على صحته ونموه بشكل طبيعي دون خلل، ومنها:

- تقشير حبة من الموز أو البرتقال أو التفاح، وتقسيمها إلى شرائح ثم هرسها بالشوكة أو الملعقة.

- كوسة أو بطاطس مسلوقة وسبانخ وبسلة.

- البيض المسلوق، والتأكد من تسويته جيدا حتى يتحول البياض والصفار إلى الحالة الصلبة بشكل كامل؛ لأن البيض النيء أو غير المطهو بشكل جيد يزيد من خطر الإصابة ببكتيريا السالمونيلا.

- جميع أنواع منتجات الحليب.

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- الأطعمة التي تحتوي على معدل كافِ من البروتينات مثل قطع الدجاج المسلوق، ووجبة السمك المشوي مع الأرز.

- تناول المشروبات الطبيعية الطازجة بأنواعها المتنوعة.

وحذر إخصائي التغذية العلاجية من مجموعة مأكولات ممنوع تناولها أثناء فترة الفطام؛ وهي:

1- الاعتماد على البطاطس المقلية أو البانيه أو المعجنات؛ لأنها من المأكولات غير الصحية للأطفال الرضع، وقد ترفع من كمية الكوليسترول الضار في الدم، وهذا النوع من الكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية.

2- الوجبات السريعة، لاحتوائها على نسب عالية من المواد الحافظة والدهون غير الصحية ما يزيد من خطر السمنة عند الأطفال وخاصة إذا كان تناول هذه الوجبات يتم بصورة متكررة.

3- الأطعمة المليئة بالمواد الكيميائية الاصطناعية يجب أن تكون خارج حدود وجبات الأطفال، مثل "الشيبسي".

4 - تناول بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي وغيره قد يمنع الجسم من امتصاص الحديد بشكل كافٍ، بجانب المشروبات المحلاة والغازية والحلوى بأنواعها.

5- تناول اللحوم الدسمة والضأن التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين واللحوم قد تسبب فقدان الكالسيوم، ويرتبط هذا في بعض الأحيان بهشاشة العظام وسوء صحة العظام.

ما خطورة تناوول الرضيع للوجبات الممنوعة هذه؟

وأوضح أن هذه الوجبات تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فإذا كان طفلك يتناولها بشكل دوري فيمكن أن تسبب له السمنة والوزن الزائد، وسيكون أكثر عرضة لإصابته بمرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، ويحدث عنده اضطرابات بالتنفس أثناء النوم.