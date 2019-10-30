بالقطايف والكريمة.. طرق شهية لطهي البطاطس: اختراع يا كوتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

يعتبر الكثيرون البطاطس طبقًا رئيسًا إلى جانب الطعام اليومي، وعادة تقدم بالطريقة التقليدية "المقلية".. يستعرض "الخليج 365" لمحبي البطاطس طرقًا شهية، ومختلفة لتقديمها.

- شوربة البطاطس بالذرة والكريمة

المكونات حسب الكمية المطلوبة:

- مرقة دجاج

- ذرة ناضجة

- كريمة طبخ

- ليمون

- ملح

- فلفل

طريقة التحضير:

تهرس البطاطس مع مرقة الدجاج في وعاء واحد، ثم تضاف الذرة وتوضع في وعاء على نار هادئة، ثم تضاف بعدها الكريمة وعصير الليمون والملح والفلفل، وتقدم مع شرائح اللحمة والبصل الأخضر بحسب الرغبة.

- بطاطس روستي

المكونات حسب الكمية المطلوبة:

- بطاطس

- ماء وخل

- جوز الطيب

- ملح

- فلفل

- زيت

طريقة التحضير:

تسلق البطاطس في الماء والخل، وبعد النضخ تبشر ثم تخلط بالملح والفلفل، وتقلى في الزيت.

- قطايف بالبطاطس

المكونات حسب الكمية المطلوبة:

- قطائق

- بطاطس مهروسة

- توابل (ملح وفلفل وجوزة الطيب)

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طريقة التحضير:

تتبل البطاطس بالملح والفلفل وجوزة الطيب، ثم توضع في القطايف وتغلق بالشكل المعتاد، ثم تقلى في الزيت، وتقدم ساخنة.

- بطاطس بالسبانخ والجبنة

المكونات حسب الكمية المطلوبة:

- بطاطس مقطعة مكعبات

- زيت زيتون

- بيض

- جبنة

- ريحان مفروم

- ثوم مفروم

- السبانخ

طريقة التحضير:

نضع البطاطس في صينية مدهونة بالزيت داخل فرن بدرجة حرارة 230 درجة، وتخبز لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبي.

وفي طبق جانبي نخفق البيض مع الملح والريحان والبقدونس والثوم المفروم، ثم نضيف البطاطس والسبانخ، ونضعها في طاجن فخار وتخبز لـ30 دقيقة، ثم بعدها نضع الكاسترد ثم نخبزها لمدة 5 دقائق أخرى.

- سلطة البطاطس الألمانية

المكونات حسب الكمية المطلوبة:

- شرائح لحم

- شرائح بطاطس سميكة مقلية

- روز ماري

- ماء

- بصلة مقطعة قطع صغيرة

- شرائح بصل أخضر

- خل

- بقدونس

- نصف ملعقة سكر

طريقة التحضير:

تقلى شرائح اللحم في الزيت حتى النضج ثم نطهي البصل في مقلاة لمدة 4 أو 5 دقائق على نار متوسطة حتى يصبح لونه بني، وفي طبق جانبي نخلط جميع المكونات الباقية مع إضافة اللحم والبطاطس، وتخلط جميعها حتى تتجانس وتقدم دافئة.