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عاشت 123 سنة وعاصرت 12 حاكما.. وفاة الحاجة تنزيلا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

أعلن مسؤول في منطقة استراخان الروسية وفاة أكبر امرأة في العالم تدعى تنزيلا بيسمبييفا عن عمر ناهز 123 عامًا، قائلًا: "رحلت بسلام".

Tanzilya had no children before her first husband went missing during the Second World War and went on to marry Musagali Bisembeev, 16 years her senior, in 1946

وولدت تنزيلا، التي تعتبر أقدم معمرة في بلدها والعالم بحسب السجلات الرسمية، قبل شهرين من تتويج القيصر نيكولاس الثاني، ودفنت في مقبرة الأسرة في حضور "القرية بأكملها" لمشاهدة مراسم الدفن.

Tanzilya Bisembeyeva, who lived in Russia, has died at 123 years old

ونقلت صحيفة "Daily mail" البريطانية عن ابنها Shintas البالغ من العمر (70 عامًا): عاشت والدتي من عصر راسبوتين إلى بوتين. ونجت تنزيلا من التقلبات السياسية والثورات في روسيا، وكانت شاهدة على الانهيار السوفيتي وديكتاتورية ستالين، وتقول عائلتها: إن السبب وراء عمرها الطويل، أنها عاشت حياة صحية طيلة الوقت.

ولم تعتد أكبر امرأة في العالم التدخين إطلاقًا، وكانت تتناول الأطعمة الصحية والطبيعية بالإضافة إلى العمل في الحقول بشكل دائم، ولديها 3 أبناء و35 حفيدًا بحسب التقارير الإعلامية.

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She claimed to have been born in 1896, just two months before the coronation of tragic last Tsar Nicholas II. Tanzilya is believed to have lived through the rule of Nicholas II, Kerensky, Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev, Yeltsin, Putin, and Medvedev

ونشأت المعمرة الروسية في كازاخستان مسلمة، ولديها 8 أشقاء، وتزوجت مرتين الأولى في مزرعة جماعية سوفيتية، وفقدته خلال الحرب العالمية الثانية، ولم تنجب منه، والزيجة الثانية عام 1946 عندما بلغت من العمر 50 عامًا.

Tanzilya said her old age was down to 'optimism and hard work' - along with drinking kefir, or fermented milk. She endured many decades of work for which Tanzilya received a labour award (pictured)

وبحسب الابن Shintas: "كان والداي فقراء للغاية ولا يستطيعون تحمل تكاليف تأجير منزل مناسب، وربما مات لهذا السبب"، مضيفًا "ولدتني أمي وهي تبلغ من العمر 53 عامًا، وولدت أخي الأصغر عندما بلغت 59 من عمرها".

She had three sons, ten grandchildren, 25 great-grandchildren in her life and two great-great grandchildren throughout her life

ورغم أنها روسية إلا أنها لم تجيد اللغة الرسمية للدولة، وكانت تتحدث بلغتها الأصلية "كازاخستانية"، وبحسب شهادة إحدى جاراتها فإنها "لطيفة للغاية". ويُعتقد أن تنزيلا عاشت فترة حكم نيكولاس الثاني، وكيرينسكي، ولينين، وستالين، وخروتشوف، وبريجينيف، وأندروبوف، وتشيرننكو، وجورباتشوف، ويلتسين، وبوتين، وميدفيديف.

Neighbours have described the 123-year-old (pictured) as gentle and 'always eager to help'. It has been claimed that the whole village came to see her depart on her last journey' at the family cemetery in Astrakhan, Russia

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