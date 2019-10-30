عاشت 123 سنة وعاصرت 12 حاكما.. وفاة الحاجة تنزيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

أعلن مسؤول في منطقة استراخان الروسية وفاة أكبر امرأة في العالم تدعى تنزيلا بيسمبييفا عن عمر ناهز 123 عامًا، قائلًا: "رحلت بسلام".

وولدت تنزيلا، التي تعتبر أقدم معمرة في بلدها والعالم بحسب السجلات الرسمية، قبل شهرين من تتويج القيصر نيكولاس الثاني، ودفنت في مقبرة الأسرة في حضور "القرية بأكملها" لمشاهدة مراسم الدفن.

ونقلت صحيفة "Daily mail" البريطانية عن ابنها Shintas البالغ من العمر (70 عامًا): عاشت والدتي من عصر راسبوتين إلى بوتين. ونجت تنزيلا من التقلبات السياسية والثورات في روسيا، وكانت شاهدة على الانهيار السوفيتي وديكتاتورية ستالين، وتقول عائلتها: إن السبب وراء عمرها الطويل، أنها عاشت حياة صحية طيلة الوقت.

ولم تعتد أكبر امرأة في العالم التدخين إطلاقًا، وكانت تتناول الأطعمة الصحية والطبيعية بالإضافة إلى العمل في الحقول بشكل دائم، ولديها 3 أبناء و35 حفيدًا بحسب التقارير الإعلامية.

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ونشأت المعمرة الروسية في كازاخستان مسلمة، ولديها 8 أشقاء، وتزوجت مرتين الأولى في مزرعة جماعية سوفيتية، وفقدته خلال الحرب العالمية الثانية، ولم تنجب منه، والزيجة الثانية عام 1946 عندما بلغت من العمر 50 عامًا.

وبحسب الابن Shintas: "كان والداي فقراء للغاية ولا يستطيعون تحمل تكاليف تأجير منزل مناسب، وربما مات لهذا السبب"، مضيفًا "ولدتني أمي وهي تبلغ من العمر 53 عامًا، وولدت أخي الأصغر عندما بلغت 59 من عمرها".

ورغم أنها روسية إلا أنها لم تجيد اللغة الرسمية للدولة، وكانت تتحدث بلغتها الأصلية "كازاخستانية"، وبحسب شهادة إحدى جاراتها فإنها "لطيفة للغاية". ويُعتقد أن تنزيلا عاشت فترة حكم نيكولاس الثاني، وكيرينسكي، ولينين، وستالين، وخروتشوف، وبريجينيف، وأندروبوف، وتشيرننكو، وجورباتشوف، ويلتسين، وبوتين، وميدفيديف.