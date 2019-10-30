للرجل.. دليلك لاختيار الإسكارف المناسب مع ملابسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

يعتبر الإسكارف من القطع الأساسية التي لا يمكن لبعض الرجال الاستغناء عنها في إطلالتهم الشتوية، ولكن يصعب على بعضهم اختيار لون وتصميم الإسكارف المناسب للملابس الخاصة به.

يستعرض لك "الخليج 365" نصائح لاختيار الإسكارف المناسب لإطلالة عصرية وأنيقة.

-عند ارتدائك للملابس السادة يمكنك اختيار الإسكارف المشجر بالألوان التي تتناسب مع ملابسك ولون بشرتك.

- يفضل مع الإطلالات الكلاسيكية كالبدل أو البالطو اختيار الإسكارف القصير من قماش الصوف بالألوان الحيادية.

- عند اختيارك لارتداء البلوفر المشجر أو الذي يحتوي على أنماط يفضل اعتماد الإسكارف السادة بالألوان الهادئة.

- الإسكارف الذي يحتوي على الشراشيب مناسب للأزياء الكاجوال.

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- اِعتمدْ الإسكارف ذا الأنماط المنقطة بالألوان الغامقة فهو موضة هذا الشتاء، ويمكن ارتداءه أسفل المعاطف.

- يفضل اختيار سكارف بلون قريب من البدلة، بأن يكون أفتح أو أغمق من البدلة بدرجة واحدة، أما الألوان الزاهية فستقلّل من مدى رسمية الإطلالة.

- اِعتمدْ لف الإسكارف بطريقة بسيطة خلال ساعات العمل عن طريق لفه على الرقبة ثلاث مرات وتركه منسدلًا من الجانبين.

- لإطلالة رسمية وأنيقة ضع الإسكارف حول الرقبة وإدخال الطرفين في البليزر.

- اجعلْ الإسكارف مزدوج الطبقات، ثم ثبته حول الرقبة من الخلف، بحيث يكون هناك فتحة بين الطرفين. قم بإدخال نهايتي الإسكارف في الفتحة الموجودة في الجانب المقابل.

- ضع الإسكارف حول الرقبة مع إبقاء طرف أطول من الآخر، ثم قم بثني الطرف الطويل حول الرقبة واتركه منسدلًا على الكتف من الخلف.