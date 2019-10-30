الامارات | ملك تايلاند يقيل موظفين من غرفة النوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك تايلاند يقيل موظفين من غرفة النوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقال ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، أربعة من مسؤولي القصر الملكي، بينهم اثنان بسبب ارتكاب «سلوك شرير للغاية»، طبقاً لبيانين عن القصر نشرا مساء أمس.
وألغى بيان الرتب العسكرية وأقال اثنين من مسؤولي القصر، كان جرى تعيينهما في غرف النوم الملكية، بسبب تصرفات غير لائقة، ترقى إلى «سلوك شرير للغاية». وكانا الاثنان يحملان رتبة «ليفتنانت كولونيل» العسكريتين.
وألغى بيان آخر للقصر رتبتي ولقبي اثنين آخرين من موظفي القصر، أحدهما كان حارساً سابقاً للملك، بالإضافة إلى امرأة ضمن وحدة مسؤولة عن تربية الكلاب الملكية والحيوانات.
وأقيل الأربعة من القصر، بسبب التراخي في القيام بواجباتهم والتصرف على نحو لا يليق برتبهم أو ألقابهم.
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