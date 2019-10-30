الامارات | السعودية هيا الغماس نجمة السوشال ميديا معاقبة من القضاء.. هذه عقوبتها

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية هيا الغماس نجمة السوشال ميديا معاقبة من القضاء.. هذه عقوبتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية "الدمام"، بمعاقبة نجمة السوشيل ميديا هيا الغماس، بعد إدانتها بجريمة معلوماتية، إثر واقعة تصويرها زوجين في أحد المطاعم دون إذن منهما وانتهاك خصوصيتهم، وقامت بنشر الصورة على حسابها الرسمي على موقع "سناب شات"، وقد لقي الأمر استياء كبير من رواد المواقع وأطلقوا هاشتاق #معاقبة_مشهورة_سناب عبر موقع "تويتر"، وسط استنكار لتصرفها مطالبين بتغليظ العقوبة بحقها.



وقررت المحكمة تغريم هيا الغماس 20 ألف ريال سعودي أي ما يقارب 5,400 دولار، ومصادرة جوالها مدة 30 يوم، إضافة إلى إغلاق حسابها على موقع "سناب شات".

وتعد هيا أحد مشاهير السعودية على مواقع التواصل الإجتماعي، تعمل في مجال التسويق الالكتروني، ويتابعها أكثر من 3 ملايين شخص.