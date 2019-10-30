دينار من زمن الدولة الأموية بـ4 مليون دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت شركة “مورتن أند إيدن” للمزادات في بريطانيا، عن بيع قطعة ذهبية نادرة بملايين الدولارات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بدينار من “الدولة الأموية”، يرجع تاريخه إلى ما يقارب الـ 1200 سنة.

السعر الرسمي للدينار عند دق مطرقة المزاد وصل إلى 3.9 مليون دولار، وبعد دفع رسوم إضافية، بلغ الثمن النهائي 4.7 مليون دولار.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” نقلا عن موقع “أنتيك تريد غازيت”، فإن دار المزادات البريطانية لم تشر إلى اسم الشخص الذي اشترى الدينار عن طريق الهاتف.

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المؤسسة أوضحت أن الدينار الذهبي النادر كان بحوزة شخص مهتم بجمع المقتنيات التاريخية، وجرى تقدير قيمة القطعة من قبل بـ1.6 مليون جنيه إسترليني، لكن الاهتمام الكبير بالدينار رفع السعر إلى أعلى من ذلك.

الدينار يحمل عبارة “لا إله إلا الله وحده لا شريك له” في الوسط، أما جوانب العملة القديمة فمحاطة بعبارة أخرى هي “محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله”.

العملة مصنوعة بأكملها من الذهب، علما بأن المعدن مستخرج من موقع أثري كان يملكه خليفة أموي.. بحسب المصدر.