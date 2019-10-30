أغرب حفل زفاف.. العريس بالفستان الأبيض المكشوف والعروس بالبدلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل عروسان في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية، بزفافهما، بطريقة غريبة ومفاجئة أذهلت الحاضرين، كونها خرجت عن كل ما هو مالوف في حفلات الزفاف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإنه في أغرب حفل زفاف يمكن أن تراه، قرر عروسين أن يخرجا عن المألوف تماما، ويقوما بإعداد مفاجأة غريبة للمعازيم، كانت هذه المفاجأة هي الأولى من نوعها، مما أصاب جميع الحضور بالذهول.

حيث قررا أن يرتدي العريس فستان أبيض مكشوف الظهر والصدر، أما العروس فترتدي البدلة السوداء.

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العروس والتي تدعى سييرا أودونيل، هي من قررت أن تفعل ذلك، وقامت بإقناع العريس والذي اقتنع في النهاية بالفعل، إلا أنه كان يشعر بخجل كبير وتوتر أثناء حفل الزفاف الذي أقيم بمدينة بلفاست.

العروس قالت: إن الأمر في البداية كان عبارة عن دعابة ولكنه تحول إلى حقيقة، وكانت مرافقات العروس على علم بما ستفعله، أما أصدقاء العريس فتفاجأوا بالأمر، وكانت بمثابة صدمة لجميع الحضور.

والغريب في الحفل أيضا أن وصيفات العروس كانوا يرتدين البدل مثل العروس ، وأصدقاء العريس فعلوا مثله وارتدوا فساتين مكشوفة.