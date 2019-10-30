عمرو وردة معجب بغزل عصام الحضري لزوجته: "حبيبتي وشريكة عمري"

"زوجتي، وحبيبتي، وشريكة عمري وكفاحي، وكل حاجة حلوة في حياتي".. بهذه الأوصاف الرومانسية تغزل الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر سابقا في زوجته صابرين، خلال احتفاله بعيد ميلادها، عبر حساباته الرسمية على "فيس بوك" و"إنستجرام".

وتابع الحضري: "كل سنة وأنتي منورة حياتنا ومعانا، وكل حاجة حلوة في حياتي وحياة أولادنا، كل سنة وأنتي طيبة، والعمر كله ليكي يا أم ياسين في خير وسعادة وحب تملي حياتنا بيه، عيد ميلاد سعيد"، مرفقا صورتين لهما خلال احتضانه لها.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 32 ألف تسجيل إعجاب من متابعيه وزملائه في المجال الرياضي، من بينهم لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "وراء كل عظيم امرأة"، و"أحسن حارس في تاريخ مصر الحضري واحد بس، وزوجته دايما بتدعمه"، و"فيكم شبه من بعض".

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يشار إلى أن "صابرين" تعرضت لانتقاد لاذع عند قرارها بخلع الحجاب، لكونها زوجة أحد رموز الكرة، الأمر الذي دفع الأخير للدفاع عنها، عند استضافته ببرنامج "100 سؤال" قائلا: "انتصار خلعته عن اقتناع ويا ريت كل واحد يخليه في نفسه ربنا هيحاسبنا".