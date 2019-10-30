لأول مرة في تاريخ السعودية.. مصارعة نسائية داخل استاد الملك فهد

فاجأت منظمة WWE الجمهور، بالإعلان عن عقد أول مباراة مصارعة نسائية في تاريخ المملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد صباح اليوم، في إستاد الملك فهد الدولي بالرياض.
تتضمن المباراة لقاء بين نجمتي WWE، وهما نتاليا ولايسي إيفانز، اللتان تشاركان في كراون جول، الذي يعد ضمن عروض الدفع مقابل المشاهدة الخاصة بـ WWE، ومن المقرر تدشين المباراة النسائية غدا 31 أكتوبر، ضمن موسم الرياض، الذي يحتوي على 100 فعالية رياضية وترفيهية على مدار شهرين.
وأكدت المنظمة، خلال المؤتمر الصحفي، ظهور رومان رينز وبطل الملاكمة للوزن الثقيل تايسون فيوري، وبطل WWE بروك ليسنر، وبطل اليونيفرسال سيث رولينز، والكثير غيرهم.
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