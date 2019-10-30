فيديو.. مذيعة "صدى البلد" تتعلم صناعة السجاد البقري على الهواء

أجرت الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، لقاء مع السيدة يسرية المعروفة بأسطورة صناعة السجاد البقري في مصر، وطلبت منها خلال اللقاء تعليمها صناعة السجاد البقري اليدوية على الهواء مباشرة.
وقالت السيدة يسرية، إنّ المبتدأين في تعلم السجاد يستغرقون يومين، وبعد ذلك يتمكن الشخص من الإنتاج سريعا، وقد تستغرق السجادة الواحدة ساعتين.
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