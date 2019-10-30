فيديو.. تعرف على قصة "أسطورة صناعة السجاد البقري في مصر"

قالت السيدة يسرية المعروفة بأسطورة صناعة السجاد البقري في مصر، إنّها امتهنت هذه المهنة عن طريق الهواية في البداية، وكانت تحب شراء هذا النوع من السجاد، مضيفة: "لما فهمت المنتج وطبيعته حبيت الشغل فيه وبقيت أعمله بإيديا، وعلمت نفسي الصنعة".

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وتابعت يسرية خلال حوارها مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أنّها اتجهت لشراء الجلود المدبوغة وتقطيعها وتشكيلها وعرضها للبيع في المحلات، أما الآن فتشتري الجلد خام قبل دبغه، وتدبغها بنفسها وتكمل العمل.

وأوضحت السيدة يسرية أنّ صناعة السجاد البقري تتم على مراحل ويعمل معها صنايعية آخرين، منهم من يتولى التقطيع وآخرين يتولون التجميع وآخرين للتخريم، والسيدات يتولين العمل اليدوي، فهناك فريق كامل يكمل بعضه في هذه الصناعة، مشيرة إلى أنّها تعمل منذ نحو 10 سنوات في هذه المهنة.

وشرحت يسرية أنّها تعلمت الكثير من العمل في سوق هذه المهنة، وهي حريصة على إنتاج منتج بسعر جيد ومناسب وبجودة، موضحة أنّها لا تفضل عمل الماكينات وكل إنتاجها "يدوي"، خاصة أنّه يوفر الكثير من فرص العمل للسيدات والشباب في المنازل.