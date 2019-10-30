الأحمر البوردو ينطق بأنوثتك في الشتاء.. هكذا تنسقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- يتربع الأحمر البوردو على عرش ألوان الموضة النسائية في خريف وشتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة ساحرة تنطق بالأنوثة والإثارة. وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن الأحمر البوردو هو درجة داكنة من الأحمر تكسو هذا الموسم الملابس والأحذية والإكسسوارات لتضفي عليها طابعا جذابا يخطف الأنظار. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأحمر البوردو يتناغم مع الأسود والأبيض الكريمي ودرجات النيود الشفافة، بالإضافة إلى درجات الأحمر الأخرى.

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