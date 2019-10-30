المكورات السحائية تهدد حياة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن بكتيريا المكورات السحائية تشكل خطرا داهما على حياة الأطفال؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بالتهاب السحايا وتسمم الدم.

وأوضحت الرابطة أن بكتيريا المكورات السحائية تهاجم الرضع والأطفال الصغار والمراهقين بين 15 و19 عاما، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة بالمكورات السحائية تتمثل في الحمى والارتجاف وطفح جلدي أحمر أو أرجواني اللون، بالإضافة إلى التشوش الذهني والصداع والحساسية للضوء وتصلب مؤخرة العنق.

ويتعين على الوالدين استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الطفل في الوقت المناسب.