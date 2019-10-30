فرنسا تسمح لـ"المتحولات جنسيا" بالمنافسة في ملكات الجمال

تستعد فرنسا لتنظيم مسابقة ملكات الجمال في ديسمبر المقبل، وصرحت مديرية المسابقة سيلفي تيلير، إنّها لن تمانع في مشاركة المرأة "المتحولة جنسيا" في المسابقة.

وحسب ما نشرت "روسيا اليوم"، أوضحت تيلير أنّ هذا ليس "محظورا" من قبل قواعد المسابقة، وأوضحت في تصريح لها في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "إذا غير ذكر جنسه، وحصل بالتالي على حالة مدنية تقول إنه أنثى، وتقدم إلى مسابقة ملكة جمال فرنسا، فنحن لسنا شرطة ولن أجعله يخضع لفحص طبي".

وأشارت إلى أنّ قواعد المسابقة لا تشترط سوى أن تكون المتسابقة "أنثى، وليس من مواليد الجنس الأنثوي، كما كان في القواعد القديمة للمسابقة مع جينيفيف دي فونتيناي (الرئيسة السابقة للجنة تحكيم ملكة جمال فرنسا)".

وتابعت تيلير أنّها لا تعتقد أنّ الفرنسيين على استعداد لانتخاب ملكة جمال متحولة جنسيا، وإذا لم يكونوا جاهزين فلن تكون هناك ملكة جمال متحولة جنسيا، وأضافت: "إذا جاءت امرأة شابة متحولة جنسيا إلى مسابقة ملكة جمال فرنسا، وانتخبها الجمهور، فلن نعارض ذلك لأننا نخضع لخيار الجمهور".