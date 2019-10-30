5 خطوات للتخلص من الكرش

يجد البعض صعوبة كبيرة في التخلص من دهون البطن أو "الكرش" كما هو معروف بين المصريين، لكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتخلص من الكرش نهائيا، بحسب "سبوتنيك".

وقالت سوزي باريل اختصاصية تغذية من سيدني، إنّ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما أكثر عرضة لزيادة الوزن حول الوسط بسبب التحولات الهرمونية.

الألياف

تناول نسبة عالية من الألياف يساعد على تقليل مشكلات الكوليسترول في الدم وينظم الأنسولين، خاصة في الصباح، فضلا عن تناول فواكه وخضراوات طازجة كجزء من كل وجبة، في وجبة الإفطار والغداء والعشاء، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

الكافيين

يساعد الكافيين على تحفيز عملية التمثيل الغذائي "الأيض" وهو فعال بشكل خاص عندما تشربه في الصباح، ويساعد في عملية التخلص من الدهون وتثبيط الشهية.

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السكريات

تناول إفطار يحتوي على السكريات مثل الكعك أو الشوكولاتة ترفع نسبة الأنسولين وتزيد الشهية، ما يعني أنّه رغم تناول الشخص الطعام لكنه سيشعر بالجوع، وقد تجد نفسك تتناول الوجبات الخفيفة باستمرار كوسيلة لإرضاء "الجوع"، لذا من الأفضل تجنب السكريات.

شرب السوائل

يحتاج الجسم إلى شرب لترين من الماء يوميا، ما يساعدك على الشعور بالشبع بشكل طبيعي، كما توصي خبيرة التغذية بشرب الشاي الأخضر.

وأظهرت الأبحاث أنّ الشاي الأخضر يساعد على زيادة معدل الأيض، ويمكن للمشروبات أن تقلل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

وإذا كنت تحتسي المياه المثلجة طوال اليوم، يمكنك حرق نحو 100 سعرة حرارية إضافية على مدار اليوم.

فيتامين c

يوصي خبراء التغذية بتناول 40 جراما في اليوم من فيتامين "c"، وزيادة الكمية إلى 100 جرام يمكن أن تساعد في خفض دهون البطن، وستجد ذلك الفيتامين في البرتقال والليمون الحامض.