هذه العلامة هي الأكثر شهرة في عالم الأزياء لعام 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت منصّة الأزياء العالمية "Lyst" أحدث إصدار لها من تقرير "The Lyst Index"، وتصدّرت علامة أوف وايت هذه المرة قائمة العلامات التجارية الأكثر شهرة في عالم الأزياء، وذلك للربع الثالث من عام 2019.

ويتمّ إعداد تقرير "Lyst" الذي يتمّ إصداره في كلّ موسم، بتحليل عمليات البحث وعادات التسوّق لأكثر من تسعة ملايين مستخدم شهريًا، مع مراعاة نموّ العلامة التجارية والتفاعل مع مرور الوقت.

وبينما تتربّع أوف وايت في المركز الأوّل للمرّة الثانية على التوالي هذه السنة، تعثرتْ شركة غوتشي في الربع الثالث لتحتلّ المركز الثالث، وذلك بعد عامين من احتلالها المرتبة الأولى أو الثانية على الدوام.

Advertisements

أما المركز الثاني فكان من نصيب العلامة الفرنسية بالنسياغا، كما كشف التقرير عن دخول علامة بوتيغا فينيتا قائمة أفضل 20 علامة تجارية للمرّة الأولى متفوّقة على كلّ من الكسندر ماكوين وموسكينو وبالمين ولويفي، حيث انتقلت من المركز 21 إلى المركز 16، وغالبًا فإنّ السّبب وراء هذه التغييرات هو تعيين المدير الإبداعي دانييل لي في العام الماضي، والذي كشف النقاب عن العديد من الإكسسوارات من أحذية وحقائب أصبحت من أكثر القطع شعبية هذا العام.

و على الرغم من أنّها لم تكن في القائمة، إلا أنّ العلامة الفرنسية "Jacquemus" احتلت المرتبة 37 في التصنيف، كما تعد حقيبة "Le Chiquito" المصغّرة للعلامة التجارية من بين أكثر المنتجات النسائية شعبية حسب "Lyst"، حيث حققت أكثر من (12500) عملية بحث خلال الرّبع الماضي.

بالإضافة إلى العلامات التجارية، يجمع التقرير أيضًا منتجات النساء الأكثر شعبية في الرّبع الثالث، والتي تشمل صندل بوتيغا فينيتا المفضل لدى المشاهير، الذي احتلّ مكان الصدارة يليه حقيبة لو تشيكيتو الصغيرة من جاكيموس، وحذاء كونتيننتال (80) من أديداس أوريجينالز، وسترة طبعة السحاب من منصور غافرييل، وحقيبة برادا السوداء المصنوعة من النايلون.