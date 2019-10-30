ما هي أنماطُ الجينز التي ستجتاح ساحة الموضة في عام 2020؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت منصّات ربيع وصيف 2020 ظهور العديد من الاتجاهات المثيرة للإهتمام، والتي تتطلع نجمات الموضة لارتدائها في العام المقبل. وكالعادة دائمًا، كان لبنطلون الدنيم الأساسي حضور قويّ على المنصّات لأشهر العلامات التجارية من "جيفنشي" إلى "غوتشي" و"سيلين"، حيث تمّ تقديم النسيج المحبوب بمجموعة متنوّعة من الطرق المنعشة، بما في ذلك نمط الكيلوتس، الفينتاج، القصّة الواسعة من السبعينات وغيرها.

وفيما يلي جمعنا لكِ أبرز أنماط الجينز التي ستجتاح ساحة الموضة في عام 2020، والتي تمّ رصدها على مدارج ربيع وصيف 2020:

بنطلون الدنيم بنمط الفينتاج

كان هناك تركيز كبير على الدنيم ذي المظهر الكلاسيكي على مدارج ربيع وصيف 2020، وتبدو رائعة وأنيقة عند تنسيقها مع أيّ شيء من المعاطف الماكسي والقمصان الكلاسيكية، إلى البلوزات والسترات الغرافيكية.

بنطلون الدنيم بقصّة الـBootcut الواسعة

شهدت المنصّات عودة صيحة بنطلون الدنيم بقصة الــ "Bootcut"، وذلك بفضل أشهر المصمّمين، أمثال سيلين ومارك جايكوبس وغوتشي، ومن المتوقع أنْ تصبح هذه الصّورة الظلية الطويلة والواسعة من الإتجاهات الضخمة في العام المقبل. يمكنكِ اختيارها بنمط الخصر العالي والضيق وتزيينه بحزام أنيق.

بنطلون الدنيم الممزق

ستبقى صيحة بنطلون الجينز الممزّق في الأضواء في عام 2020، ويمكنكِ موازنة هذه القطعة الكاجوال بتنسيقها مع بلوزة عالية الرّقبة بقصّة عصرية، أو سترة بلايزر أنيقة، كما رأينا في عرض جيفنشي.

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بنطلون الكيلوتس القصير

سواء أكانت شورتات طويلة بنمط برمودا، أو بقصّة الكيلوتس، أو حتى بقصّة السّاق الواسعة ، اجتاحت سراويل الدنيم القصيرة جميع المدارج، ويمكنكِ ارتداؤها مع البوت العالي حتى الركبة، أو الميول، أو الصنادل ذات الأربطة.

بنطلون الدنيم الضيق بالخصر المرتفع

عادت صيحة السكيني جينز المحبوبة، لكنْ هذه المرّة بقصّة الخصر المرتفع على مدارج ربيع وصيف 2020، ويمكنكِ ارتداؤها بسهولة مع صندل ذي كعب عالٍ، لتبدو سقاكِ أكثر طولاً.

بنطلون الدنيم بالخياطة الأمامية

انتشرت سراويل الدنيم بالدرزات الأمامية والطّيّات على مدارج ربيع وصيف 2020، ويضفي هذا النمط من البنطلون تأثيرًا وهميًا على السّاق، حيث يجعلها تبدو أكثر طولاً، ويمكنكِ ارتداؤها في مجموعة متنوّعة من الصّور الظليّة، ومن الأكياس الورقية إلى الأنماط الضيقة.