تدرجات اللون الأزرق خلال أسابيع الموضة العالمية لتنسجم مع فصل الربيع

القاهرة – لايف ستايل
سيطر اللون الأزرق بكل مشتقاته على أغلب أسابيع الموضة التي أقيمت في ميلان وباريس ونيويورك ولندن، و تجلّت خلالها فيه الصيحات التي ستحدد الاتجاهات الأبرز خلال ربيع 2020.
ورغم تنوع الألوان التي تنسجم مع فصل الربيع، إلا أنّ اللون الأزرق بمشتقاته سيطر على أغلب العروض.
وقد اخترنا لكِ بعض الصور من أهم عروض الأزياء التي تُظهر تدرجات الأزرق الرائجة في موسم ربيع 2020.
الأزرق التركواز:
برز كثيرًا في العروض بخاصة Gucci وNatasha Zinko.
الأزرق الكلاسيكي:
برز كثيرًا في العروض بخاصة Richard Malone و Prada.
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الأزرق الموزاييك:
ظهر في العديد من العروض بخاصة Sies Marjan وStaud.
الأزرق الجينز:
دخل لون الجينز في الكثير من العروض المهمة مثل Ports 1961 و Zero + Maria Cornejo.
الأزرق التراثي:
أو ما يُعرف بـ Heritage Blue ظهر في الكثير من العروض مثل Preen و Molly Goddard.
الأزرق البلوبري:
وعلى الرغم من أنّ لونه قاتم بعض الشيء بالنسبة لفصل الربيع، إلا أنه حضر في العروض بخاصة في Victoria Beckham و Deveaux
الأزرق النافي " Navy":
وهو اللون الداكن من الأزرق الذي يميل إلى السواد، وقد برز في العديد من العروض بخاصة Chalayan وOscar de
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