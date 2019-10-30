الألو فيرا.. مفتاح جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الألو فيرا تعد بمثابة مفتاح صحة وجمال البشرة؛ حيث إنها تساعد في الحصول على بشرة نقية ونضرة تشع شبابا وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الألو فيرا تزخر بالأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والإنزيمات والفيتامينات والمعادن، ما يجعلها تتمتع بتأثير مُهدّئ ومُسكّن للألم ومُطهّر ومُضاد للالتهابات. كما تعمل الألو فيرا على تحفيز سريان الدم وتعزز إنتاج الكولاجين والألياف المرنة.

وبفضل هذه المزايا تعد الألو فيرا سلاحا فعالا لمحاربة البثور والشوائب ومواضع الاحمرار والشيخوخة، وتُعيد للبشرة مظهرها المرن والمشدود، الذي ينطق بالصحة والشباب.