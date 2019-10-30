هذه العلامات تشير إلى الإصابة بالتهاب بطانة الرحم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

من المقبول أن تشعر النساء بقدر معين من الألم خلال الدورة الشهرية، ولكن ما هو قدر الألم الذي يعد كثيرا جدا ؟ إن فترة الحيض المؤلمة للغاية والنزيف المفرط أو الشعور بالألم خلال العلاقة الحميمة يمكن أن تكون مؤشرات على أن المرأة مصابة بالتهاب بطانة الرحم .

وينتج هذا الاضطراب المؤلم عن أنسجة شبيهة ببطانة الرحم تنمو خارج الرحم، حسبما ذكرت صحيفة "هيرالد تريبيون" البريطانية.

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وفي الزيارة الأولى للطبيب سوف يراجع الأعراض وأي فحوصات وعلاجات سابقة ثم سيناقش آثار التهاب بطانة الرحم على حياتك اليومية.

وتختلف آثار التهاب بطانة الرحم بشدة من امرأة لأخرى، وبالتالي سوف يصف الطبيب علاجا خاصا للمصابة.

ومن بين العلاجات التي يمكن وصفها هي ضبط مستوى الهرمون أو العمليات الجراحية مثل إجراء منظار البطن الذي عادة ما يجرى خلال يوم واحد دون الحاجة للمكوث في المستشفى أكثر من ذلك.