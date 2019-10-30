الأطباء يؤيدون إجراء جراحة للتخلص من الوزن الزائد لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

في الوقت الذي أصبحت فيه الجراحة أمرا معتادا من أجل التخلص من الوزن الزائد بين البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، دعا أطباء الأطفال للجوء لهذا الخيار فيما يتعلق بالأطفال والمراهقين الذين يعانون من هذه المشكلة.

وتوصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بضرورة التفكير في اللجوء للتدخل الجراحي كعلاج آمن بالنسبة للأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وضرورة أن يقوم التأمين الصحي بتغطية نفقات إجرائها.

وجاءت التوصية في البيان الأول الذي أصدرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بشأن العلاج الجراحي للأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة الذي نشر في العدد الأخير لمجلة "بيدياتريكس" الطبية.

يذكر أن تقريرا حديثا، كان قد حذر من أن عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة سيسجل 250 مليونا بحلول عام 2030 ما يهدد الصحة العامة للأطفال وقطاعات كبيرة من البشر في السنوات التالية.