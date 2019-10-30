"الهالوين" ممنوع عن هؤلاء.. يعرضهم للوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

احتفالات مخيفة وموسيقى صاخبة وملابس ملطخة بالدماء ووجوه وأقنعة تثير الرعب في النفوس، وغيرها من مظاهر الاحتفال بـ"الهالوين" أو عيد الرعب الذي يوافق بعد غد الخميس آخر أيام أكتوبر الجاري، في عدد من الدول الغربية.

ومع تزايد اهتمام البعض بالاحتفال بـ"الهالوين" في مصر، إذ تحرص بعض المدارس الخاصة على إحياء الاحتفال بالمناسبة، إضافة الى الحفلات التنكرية المفاجئة، يمكن أن تسبب خطرًا على الكثيرين ممن يعانون من الأمراض القلبية وضغط الدم.

Advertisements

ويمكن أن تؤدي المفاجآت بأنواعها المختلفة سواء السعيدة أو الحزينة إلى عدم قدرة القلب على الاحتمال، خاصة للصدمات، حسبما يقول الدكتور حاتم غازي استشاري الحالات الحرجة وأمراض القلب، في تصريح سابق لـ"الخليج 365".

ويضيف أن "قوة الصدمة إذا زادت على قدرة الإنسان عن الاحتمال، يمكن أن تتسبب في الإصابة بقصور في الشريان التاجي أو السكتة المفاجأة أو الذبحات الصدرية".

ويتابع أنه هناك مجموعة من عوامل الخطورة داخل جسم الإنسان، هي المتحكمة في قدرته على تحمل المفاجآت، منها العمر، جنس الإنسان سواء رجل أم امرأة (حيث أن قدرة السيدات على الاحتمال بشكل عام، أكبر من الرجال)، نسبة الدهون والكوليسترول في الدم، والتاريخ المرضي للأسرة، كلها أمور تلعب دورًا كبيرًا في درجة تلقيه للصدمات.