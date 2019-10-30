منها الصداع.. إليك أعراض التسمم الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال المعهد الألماني للتوعية الصحية إن التسمم الغذائي يحدث بسبب تناول أغذية نيئة أو فاسدة بسبب احتوائها على الجراثيم مثل السالمونيلا أو الليستريا.
وتتمثل أعراض التسمم الغذائي في الغثيان والقيء وآلام البطن وتقلصات الأمعاء والإسهال والحمى والارتجاف والصداع والدوار. وينبغي استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
ولتجنب التسمم الغذائي ينبغي الابتعاد عن تناول اللحوم والأسماك النيئة والحليب الخام والأطعمة المحتوية على بيض نيء، كما ينبغي التحقق من أن الفِطر (المشروم) مخصص للأكل قبل تناوله.
ويسري ذلك بصفة خاصة على الأطفال وكبار السن والحوامل والأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة.
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