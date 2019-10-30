الشفافية تهيمن على تصاميم الأثاث

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تهيمن الشفافية على تصاميم الأثاث والديكور حاليا لتُضفي على المنزل لمسة نقاء وصفاء تهديء النفس وتريح الأعصاب.

وأوضحت مجلة "المنزل الجميل" أن اتجاه الشفافية يتناغم مع كل أساليب وأنماط الأثاث، مشيرة إلى أنه يناسب غرفة النوم والمطبخ والجدران والأسقف.

وأضافت المجلة الألمانية أن قطع الأثاث وقطع الإكسسوار تأتي مصنوعة من الزجاج أو البلكسي جلاس أو اللدائن، مشيرة إلى أن بعض القطع تتألق بألوان زاهية كالأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي والبنفسجي لتشيع أجواء البهجة في أرجاء المنزل.