موديلات فساتين سهرة ناعمة تخفي عيوب الجسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - ترغب كل امرأة بإطلالة بسيطة وحالمة في مناسبات هذا الموسم. مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 ضمّت تشكيلة خلابة من فساتين السهرة التي تميزت بالقصات الناعمة، والمناسبة لإخفاء عيوب الجسم.
فساتين سهرة منفوشة للنحيفات
تبقى فساتين السهرة واحدة من أساسيات خزانة كل سيدة أنيقة، وحرصت عدد من الماركات على إدراجها ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2019، فقدم كريستيان سيريانو Christian Siriano موديل مؤلف من طبقات نرشحه بقوة للنحيفات حيث سيساعد في إخفاء عيوب قوامهن.
فساتين سهرة بقصة حورية البحر للقصيرات
حافظت على تصدرها لإتجاهات الموضة العالمية، فصادفناها في عروض Hellessy، بادجلي ميشكا Badgley Mischka و كريستيان سيريانو Christian Siriano، ألجئي إلى هذه القصة الأنثوية المميزة لإطالة قامتك القصيرة.
فساتين سهرة واسعة للممتلئات
تسابقت أعرق دور الأزياء العالمية على تقديم فساتين السهرة الواسعة التي تتميز عادة بقصة الـ A Line الشهيرة، وتساعد في إخفاء الجسم الممتلئ، وننصحك بمطالعة الموديلات الموقعة كارولينا هيريرا Carolina Herrera وباميلا رولاند Pamella Roland.
فساتين سهرة V Neck للقوام التفاحة
تأتي فساتين السهرة بالياقة الـ V Neck على أول قائمة صيحات الموضة الدراجة لموسم خريف 2019، شاهديها بتوقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka وكريستيان سيريانو Christian Siriano وأعتمديها لتنحفي منطقة الصدر.
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