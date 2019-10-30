معاطف سنراها في كل مكان هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - المعطف قطعة أساسية في خزانة الخريف والشتاء، ورغم أنها لا تشهد تطورات جذرية، لكن كل عام هناك اتجاهات تسيطر على تصميمات المعاطف وتمنحها بعض العصرية والأناقة.

يمنحكِ المعطف الحيوية والدفء معًا، كما أنه قطعة باهظة الثمن، لذلك عليكِ التفكير جيدًا قبل شرائه. هذا العام تميل تصميمات المعطف إلى العملية التي لا تخلو من التفاصيل الناعمة، لاحظنا صعود المعطف الماكسي والقصات الفضفاضة، أما الألوان فتميل إلى الحيادية مثل البيج والبني.



في ما يلي نستعرض مجموعة من الصيحات الأنيقة لمعاطف هذا الموسم:



الترنش الواسع يتصدر الموضة

الترنش الواسع يتصدر الموضة



يحتل معطف الترنش الصدارة بين المعاطف الأيقونية والخالدة، التي تنتقل من موسم إلى أخر بكل ثبات، لكن هذا العام شهد هذا التصميم الأيقوني بعض التطور، حيث أصبح أكثر عملية وعصرية من خلال قصات فضفاضة ومريحة، تسمح بارتداء طبقات سفلية تحقق الدفء.



الطول الماكسي هو الأبرز

الطول الماكسي هو الأبرز



ذهبت دور أزياء مثل ماكس مارا Max Mara، وبالنسياغا Balenciaga ، وشانيل Chanel إلى المعاطف الماكسي المستوحاة من حقبة السبعينيات.

عودة هذا النمط هو أمر طبيعي بعد سيطرة الاتجاهات العملية، التي يمكن أن ترتديها المرأة كل يوم وفي مناسبات مختلفة، كما أنها خيار ملائم لأجسام مختلفة، فإذا كان المعطف الماكسي خيارًا متوقعًا للمرأة الطويلة، فهو أيضًا يمنح القصيرات طولًا عند تنسيقه مع حذاء بكعب عالٍ.

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اللون البني يسيطر على موضة المعاطف

اللون البني يسيطر على موضة المعاطف



بعد سيطرة اللون البيج على أزياء الصيف، صعدت الظلال البنية لموضة الخريف و الشتاء، لا سيما وأنها تعطي شعورًا بالدفء. قدمت دار الأزياء الراقية فندي Fendi مجموعة من المعاطف الفاخرة باللون البني الشيكولاتة.

كذلك، ظهرت مدونات عالميات مثل بريتاني باثجيت وجوليا لوندين، بمعاطف بنية من الجلد والخامات المضادة للمطر، كذلك اعتمدن مجموعة من معاطف الترنش باللون البني الداكن.



معاطف الـ shearling

معاطف الـ shearling



بعد الفراء الذي يعدّ خيارًا مترفًا تهتم كل امرأة باقتنائه في خزانتها، ظهر نمط أخر مستوحًى من جلد الأغنام، بخاصة الخراف، وهو قماش الـ shearling.

ربما صعد هذا الستايل بعد دعوات مقاطعة الفراء الطبيعي، وكبديل عصري بأسعار مناسبة، كما أنه يحقق الدفء والراحة بسبب قصاته الفضفاضة وألوانه الحيوية.

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