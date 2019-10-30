عبايات قطيفة فيلفت لإطلالة مخملية هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - القماش المخمل أو القطيفة، صديق للمرأة في الشتاء، وبشكل خاص يبدو أنيقا وناعما بموديلات العبايات الشتوية، مع تصاميم مميزة تعتمد على نفس الخامة. واليوم اخترنا لك، من بين الكثير من موديلات العبايات، تصاميم تعتمد على قماش القطيفة أو المخمل، تناسب كل الصبايا.





عباية مخمل خضراء قطيفة مع تطريزات الصدر

عباية مخمل خضراء قطيفة مع تطريزات الصدر





من التصاميم المميزة التي سوف تزيدك فخامة وأناقة هي العباية المخملية من قماش القطيفة. مثالية لهذا الشتاء كالموديل من abaya dubai bella، اعتمديها لمناسباتك المهمة، مع حجاب بسيط، لاسيما بألوان النود البيج ليتناغم أكثر مع درجات العباية.



عباية مخملي مع تصميم الكاب

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لفتنا هذا التصميم الأنيق المستوحى من تصميم الكاب من missabaya فخم وجذاب، يناسب أكثر المرأة الثلاثينية، مناسب لأوقات المساء أكثر والحفلات الكبيرة، مع التطريزات الفخمة على منطقة الذراعين، نسقيه مع حجاب أسود بسيط وكلتش لاسيما باللون الأسود.



العباية المخملية المفتوحة لكل أوقاتك

العباية المخملية المفتوحة لكل أوقاتك



الفتاة التي لا تتخلى عن أناقتها، من الممكن أن تناسبها هذه العبايه البسيطة ولكن بلمسة المخمل الرائعة باللون الأسود من nukhbaa، بتصميمها المفتوح الذي يناسب أوقاتك النهارية، من الممكن أن تنسقيها مع الجينز أو مع البناطيل القماشية، ولكن اختاري دائما معها كعبا كلاسيكيا، لأن قماش المخمل لا يناسبه الكاجوال.

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عباية مخملية بلسمة شبابية



عباية مخملية بلسمة شبابية

الصبايا المراهقات سيناسبهن كثيرا هذا الموديل من aaliyacollections لإطلالة بسيطة ولكن بألوان شبابية كدرجات الكحلي، مع تطريزات الورود الروز على الأكمام الواسعة، مناسبة لخروجاتك مع الصديقات، للمسة ناعمة في الشتاء، نسقيها مع شنطة يد طويلة، وحجاب روز أو أبيض.



بهذا الألبوم، إليك مجموعة من عبايات قطيفة مخملية مناسبة لهذا الشتاء.

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