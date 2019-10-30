جنيفر لوبيز تخطف الأنظار بالأصفر في حفل الـ Governors awards

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - أقيم مساء أمس حفل الـ Governors awards لعام 2019، والذي حضره عدد كبير من نجوم ونجمات العالم، وقد اختاروا اطلالات راقية وناعمة تناسبت وأجواء الحفل، وقد لفتنا عدد من اطلالات النجمات المميزة في فساتين سهرة وأزياء فاخرة، مثل من جنيفر لوبيز Jennifer Lopez، وسكارليت جوهانسن Scarlett Johansson وأوليفيا وايلد Olivia Wilde وغيرهنّ.. وإليكِ التفاصيل.





جنيفر لوبيز في فستان باللون الأصفر

جينيفير لوبيز في فستان باللون الأصفر من ريم عكرا





اطلالات جنيفر لوبيز Jennifer Lopez دائمًا ما تكون متميزة على السجادة الحمراء تجمع بين الفخامة والعصرية، ومؤخرًا في حفل الـ Governors awards لهذا العام، تألقت باطلالة راقية باللون الأصفر الهادئ من ريم عكرا Reem Acra في فستان من دون أكمام وبقصة منسدلة، وقد نسقت مع اللوك شنطة يد باللون الأسود، ومجوهرات ماسية فاخرة.





سكارليت جوهانسن أنيقة في فستان أسود وذهبي

سكارليت جوهانسون في فستان أسود وذهبي من سيليم



اطلالة مميزة تألقت بها سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson في حفل الـ Governors awards مساء أمس، حيث اختارت فستانًا مميزًا باللونين الأسود والذهبي من دار سيلين Celine، بقصة الكتف الواحدة وله شق طويل على الساق، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ وبعض المجوهرات الذهبية اللافتة.





داكوت جونسون مشرقة باللون الأبيض

داكوتا جونسون في تصميم من براندون ماكسويل





تلفت داكوتا جونسون Dakota Johnson دائمًا الأنظار إليها في اطلالاتها الرسمية على السجادة الحمراء، ومؤخرًا وفي حفل الـ Governors awards تألقت في اطلالة مشرقة باللون الأبيض من براندون ماكسويل Brandon Maxwell، كانت عبارة عن تنورة ماكسي مع توب قصيرة، وقد زينت اللوك بأقراط ناعمة باللون الأبيض أيضًا.



شاهدي أجمل اطلالات نجمات هوليوود في أزياء رسمية وفساتين سهرة فاخرة في حفل الـ Governors awards لعام 2019، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.