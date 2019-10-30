لفات حجاب ملونة اختارتها الفاشينيستا مع الأزياء الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - اعتمد الكثير من مدونات الموضة المحجبات، بإطلالتهن الأولية خلال موسمي شتاء وخريف هذا العام، على ألوان حجابات لينسقنها بطريقة عصرية مع الحجاب.

وهذه الدرجات المختلفة تنوّعت بين الألوان المحايدة التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، وكذلك على بعض اللمسات الأخرى بين الألوان الشبابية، لإطلالة متجددة.



إليك أكثر ألوان حجاب اعتمدت عليها الفاشينيستات المحجبات مع إطلالتهن الأولى بالأزياء الشتوية.

الحجاب الأبيض

الحجاب الأبيض





يبدو أن هذا اللون لا يمكن التخلي عنه بكل المواسم، فما زالت الكثير من مدونات الموضة لا يتخلين عن هذا اللون، خاصة الفاشينيستات الخليجيات، مثل المدونة فاطيمه، إذ اختارته مع بدلتها الخريفية بأجدد ظهور لها، مع لفة الحجاب الخليجية للطرحة القطنية.





الحجاب النود السومون المخملي

الحجاب النود السومون المخملي





من الدرجات الأنيقة التي أصبحت مفضلة لدى الكثير من الصبايا، هو الحجاب النود السومون، كالذي ترتديه الفاشينيستا لينا أسعد، والذي يناسب أكثر أزيائها بالدرجات الهادئة ذاتها.

نسقيه أنت كذلك مع الفساتين الشتوية بألوان البيج والنود والأبيض، وكذلك باقي القطع العصرية لديك، المستوحاة من المخمل.



السكارف الملون الكحلي

السكارف الملون الكحلي



السكارف من الصيحات التي عادت بقوة هذا الشتاء، لإطلالة مستوحاة من الستينات وكذلك فترة التسعينات، اعتمديه بألوان جريئة كالكحلي، مع رسومات شبابية، كهذا الموديل من سالي عاشور.

ويمكن تنسيقه مع البلوزات والقمصان ذات الرقبة العالية.

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الحجاب البنفسجي

الحجاب البنفسجي



هذا اللون سيكون من الدرجات الرائجة لشتاء 2020، فلم لا تجربينه بحجابك مثلما فعلت مادموزيل ميمي، ونسقته مع فستان مطبع بالورود بنفس الألوان، وهذه الدرجة مناسبة أكثر لصاحبات البشرة الفاتحة.

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