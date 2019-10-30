ألوان شعر ترند لشتاء 2020



كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - تتنوّع الوان الشعر الترند لشتاء 2020 بين الدافئة الغامقة والفاتحة المتوهّجة: ألوان ورديّة أو بنيّة كستنائية. هذه الموضة لاحظناها مؤخراً على تسريحات شعر نجمات هوليوود، صانعات الموضة، خلال حضورهن مناسبات عديدة. الأشقر القوي يعود بقوة، كذلك الباستيل الجريء، إضافة إلى عدة ألوان:



صبغات شعر الأحمر الغني



ضحّت مواقع التوصل بإطلالة النجمة زندايا خلال حفل Emmys. وقد علّق عليها المصمم الشهير جورج بابانيكولاس "ماتريكس" قائلا: هذا اللون الأحمر الغني مكمّل تماماً للون البشرة الفاتحة وخزانة ملابس شتوية داكنة".

صبغات شعر "الإسبرسو" الغامق



تميل البشرة في الشتاء إلى البرودة والجفاف، لذا يليق بها لون الإسبريسو ليتوازنان بشكل جميل. ينصح الخبراء هنا بتخفيف اللون الداكن باستخدام كريمات لتلميع الشعر وإضافة mid-light أو الضوء المتوسّط حتى لا تظهر المرأة وكأنّها خارجة من دلو مليئ بالدهان الأسود.



صبغات شعر الأبيض الوردي



الألوان الوردية موضة مستمرة لكن قليلاً ما تكون في الصدارة لجرأتها. الألوان الباستيل تتفوّق عليها كإطلالة طبيعية، ويبقى اللون الوردي الأرجواني الأكثر جرأة، ويبدو اللون الوردي الناعم الشاحب ملائكياً تماماً في فصل الشتاء.

صبغات شعر البني الكستنائي



البني سيد الألوان في الشتاء، وهذا الشتاء ستتجدد موضة تطعيمه بخصلات هايلايت حتى يصبح من مشتقات الأشقر.

البلاتين



من قال إنّ الأشقر الفاتح هو لون الصيف؟ بل هو من أجمل الألوان بالنسبة للشتاء. إشراقته مع ألوان الثياب الداكنة يشكلان مزيجاً متناسقاً.

ويجدر بالذكر أنّ البلاتين مستمر في موضة 2020 للشعر.

Advertisements

صبغات شعر أوبورن والزنجبيل

هذه الألوان القريبة إلى الأحمر مفضلّة في الشتاء حيث لا تبهت جرّاء السباحة أو الحرارة في الصيف. وهي من الألوان الترند.

صبغات شعر الباستيل الجميل



هل شعرتِ بالملل من اللون الأشقر؟ إنّ إضافة ألوان الباستيل إلى الأشقر تجعل إطلالتك جريئة. ويمكن تغيير المعالم بسهولة بمجرد غسلها. ننصح هنا باستخدام الكريمات والماسكات للحفاظ على اللون.



صبغات شعر البني الموكا



الأزرق البني الذي كان يحظى موضة في العام الماضي لن يكون بنفس الشعبية هذا العام. وبدلا من الدرجات الرمادية الداكنة، سيكون الشعر الأكثر دفئاّ وانسجاماً مع تدرجات لون البشرة. ننصحك بتجنّب اللون الباذنجاني هذا الموسم.

تسريحات شعر على طريقة فرح الهادي

واكبي تسريحات شعر بسيطة من وحي أسابيع الموضة بنيويورك لربيع