نجمات بدون مكياج على السوشيال ميديا... دليل ثقة أم ركوب للموجة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - اعتدنا في الآونة الأخيرة أن نرى صور نجمات بدون مكياج على السوشيال ميديا، حتى أنّ بعضهنّ تخلّى عن فيلتر الكاميرا تمامًا، فظهرت الكثيرات منهنّ على حقيقتهنّ من دون أي تعديل أو إضافة جمالية، باستثناء طبعا ما قمنّ به من عمليات تجميل.

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بعض هؤلاء النجمات نشرنّ صورهنّ من دون مكياج من منطلق نفسي، وكأنّهنّ يوجهنّ رسالة لمن يشكك في جمالهنّ ليقلن له "هذه أنا، جميلة كما أنا، من دون أي زيادة تُذكر"، وهنّ بذلك يعكسن مستوى عالٍ جداً من الثقة بالنفس، أمّا البعض الآخر فقد ركِبنّ الموجة إذ أصبح نشر صور نجمات بدون مكياج على السوشيال ميديا عملاً رائجاً أو ما يُعرف بالـ "ترند"، تحوّل إلى أسلوب حياة ونمط جماليّ تتباهى النجمات باتباعه بين الحين والآخر .

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اخترنا لكم في ما يلي أبرز النجمات اللواتي نشرن صورهنّ من دون مكياج، فمن التي حافظت على جمالها وعكست ثقة عالية بجمالهنّ.

نادين نسيب نجيم من دون مكياج

النجمة نادين نسيب نجيم نشرت عبر موقع الإنستقرام الخاص بها، صورة لها من دون مكياج وكتبت تحت الصورة: "اشتقتلكم كتير ورجعنا على الشغل ادعولنا بالتوفيق بعد ما بلشنا تصوير بس بلشنا تحضيرات والله يوفقنا ويرزقنا نجاح على قد تعبنا ونيتنا".

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نانسي عجرم من دون مكياج

كما نشرت نانسي عجرم عبر خاصية الإنستا ستوري صورة لها من دون مكياج أيضا بدت فيها أصغر سناً.

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هيفاء وهبي من دون مكياج

ومن داخل المستشفى، نشرت هيفاء وهبي صورة لها عبر خاصية إنستا ستوري، وهي من دون مكياج. علّقت على الصورة: "اشتقتلكم"، وذلك بسبب غيابها عن الساحة الفنية في الآونة الأخيرة بسبب مرضها ودخولها إلى المستشفى.

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بلقيس فتحي من دون مكياج

أكثرهن جمالاً بدون مكياج بلقيس فتحي التي تبدو صغيرة في العمر وببشرة نقية بدون مكياج وبشرة سمراء هادئة.



هيفاء حسين من دون مكياج

النجمة هيفاء حسين هي أيضاً جميلة بابتسامة مشرقة وبشرة نضرة نقية بدون مكياج.

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