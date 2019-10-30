نجمات عالميات من دون مكياج.. لن تتعرّفي إليهن!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - لطالما شكّلت إطلالات نجمات هوليوود مرجعاً للكثيرات في اختيار إطلالاتها. فهنّ السبّاقات في تطبيق أحدث صيحات الموضة والجمال. ومن إطلالاتهن، يمكننا أن نستوحي الكثير من الأنماط سواء في تنسيق الملابس أو أسلوب المكياج أو تسريحات الشعر...

إلا أن إطلالات هؤلاء النجمات على الشاشات وتحت الأضواء تختلف كلياً عن إطلالاتهن اليومية والعفوية والتي تتّسم بخيارات بسيطة تعكس طبيعتهن.

وخلال جولتنا على بعض صور نجمات هوليوود، لفتتتنا بعضهن بإطلالات عفوية وملامح وجه خالية تماماً من المكياج.



Demi Lovato



تتمتع ديمي لوفاتو البالغة من العمر 26 عاماً، بملامح ناعمة وجذابة تغنيها عن استخدام مستحضرات التجميل. كما أنها تبدو أصغر سناً من دون مكياج رغم اعتمادها أسلوباً ناعماً يناسب سنّها.

Demi Lovato



Katy Perry



تبلغ كاتي بيري من العمر 38 عاماً وهي صاحبة ملامح ناعمة أيضاً إنما بشرة تبدو متعبة وفاقدة للنضارة. لذا يصعب التعرّف عليها من دون مكياج حيث أن هذا الأخير يحدث تغيّراً جذرياً في ملامحها خاصة مع اعتمادها كريم الأساس ذات التركيبة السميكة لتغطية عيوب بشرتها.

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Katy Perry



Jennifer Lawrence



منذ إطلالاتها الأولى حصدت جينفر لورانس البالغة من العمر 29 عاماً إعجاب المشاهدين بفضل جمالها اللافت وملامح وجهها المتناسقة. وعلى الرغم من أن المكياج يحدث تغيراً كبيراً في ملامح جنيفر، فهي من النجمات القليلات اللواتي بإمكانهن التألق مع أو من دون مستحضرات تجميل تغطي وجههن.

Jennifer Lawrence



Katy Holmes



شارفت النجمة كاتي هولمس على بلوغ الـ42 عاماً وهي لا تزال تتمتع بإطلالة جذابة وشابة بفضل ملامح وجهها البريئة. وهي من النجمات اللواتي لا يمكنهن الإكثار من المكياج لأن تأثير ذلك سيكون سلبياً في إطلالتها. لذا نجدها تعتمد أسلوب مكياج ناعم، يزيد ملامحها إشراقا ويحافظ في الوقت نفسه على نعومتها.

Katy Holmes



Jennifer Lopez



النجمة الأكثر شهرة والأكثر جاذبية جنيفر لوبيز التي احتفلت اخيرا بعيدها الخمسين، لا تتوانى نهائياً عن الظهور في العلن من دون مكياج. فعلى الرغم من أن مستحضرات التجميل تظهر بشرتها أكثر نضارة وإشراقاً وتزيد من جاذبية ملامحها، فهي صاحبة إطلالة جذابة مع مكياج أو من دونه.

Jennifer Lopez

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