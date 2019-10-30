أفضل عطور المسك الفاخرة لخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - عطور الخريف والشتاء عموما، من المفترض أن تحتوي على مكونات بارزة، بعكس عطور الصيف التي تتمتّع بتركيبة خفيفة ومنعشة. في المقابل، على عطور الخريف والشتاء ان تستمر طوال اليوم، خصوصا أنها تُرش على ملابس سميكة وأنسجة تمتصّ العطر.

لخريف وشتاء 2019 و2020، اخترنا مجموعة ملهمة من أجمل العطور الفاخرة، التي تحاكي المرأة العربية والمرأة السعودية التي تفيض بالإحساس والأنوثة.





من بين هذه العطور المرموقة، نذكر الآتي:



1. kiehls original musk: من العطور التي تليق بخريف 2019، إذ تتميّز هذه القارورة بتركيبتها التي تجمع بين نغمات المسك والبرغاموت والزنبق وفوق التونكا والباتشولي. تركيبة مميزة، تلائم الايام البادرة والمشمسة في آن واحد.

kiehls original musk



2. Aerin Amber Musk eau de parfum: إذا كنتِ من عاشقات العطور الحسيّة، فننصحكِ بتجربة هذا العطر. يتميّز بتركيبة رائعة من نغمات العنبر والمسك الورد والياسمين وجوز الهند. أمّا النتيجة فعطر بودري دافئ يستمر على البشرة طويلا.

Advertisements

Aerin Amber Musk eau de parfum



3. Gucci Bloom Eau de Parfum: يحاكي هذا العطر صاحبة الأسلوب المفعم بالشياكة، إذ إنّه يفيض بنغمات الأزهار، تمامًا كما يوحي اسمه.

Gucci Bloom Eau de Parfum



4. Tom Ford Vanille Fatale: عندما نذكر عطرًا من عطور "توم فورد"، فما من حاجة إلى التذكير بمدى الرفاه الذي يعكسها. عطر فاخر ككل مجموعة توم فورد. تمتزج في هذا العطر نغمات الفانيليا مع الزعفران ونغمات من المر الذي يجمع بين الجانبَيْن الحلو والحار من النغمات في الوقت نفسه. عطر عميق يلائم أيامك الخريفية والشتوية.

Tom Ford Vanille Fatale





5. Burberry My Burberry Blush : عطر فاكهي لكنّه يليق بالشتاء. فعطور دار "بيربيري" ليست خفيفة عموما. يجمع هذ العطر الفاخر باقة من نغمات التفاح الأخضر والليمون الحامض والورد والرمان، ما يمنحه بعدا منعشا، ثم تضاف إليه باقة من الأزهار والياسمين التي تضفي عليه عمقا وجاذبية.

Burberry My Burberry Blush





6. Loverdose من ديزل: اذا كنت تبحثين عن عطر خفيف إنما يليق بالايام الخريفية، فننصحك بتجربة ماء التواليت هذه من ديزل. تحتوي على تركيبة تجمع بين المسك والفاكهة الطازجة، ما يمدّك بجرعة من الحيوية طوال اليوم.

Loverdose

إقرئي أيضاً

عطور فرنسية فخمة لخريف 2019

أجمل العطور للجامعيات عليكِ تجربتها

أجمل عطور الياسمين لشتاء منعش